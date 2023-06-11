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Внешняя политика 11.06.2023 12:45

Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Мы крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайском районе повлекли за собой большое количество человеческих жертв и тяжелые последствия", - отметил Алиев.

Президент Азербайджана выразил от своего имени и от имени народа Азербайджана глубочайшие соболезнования в связи с этой трагедией казахстанскому коллеге, семьям и родственникам погибших, всему народу Казахстана, а также пожелал выздоровления пострадавшим и скорейшего устранения последствий стихийного бедствия, говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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