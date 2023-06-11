Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сферах экономики и энергетики

Министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, говорится в распространенной SOCAR информации.

В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения стратегического союзничества между братскими странами успешно развиваются как в области энергетики, так и по всем направлениям, а совместно реализуемые проекты вносят важный вклад в устойчивое экономическое развитие обеих стран и энергетическую безопасность региона и Европы. В этом контексте была отмечена многогранная деятельность SOCAR в Турции.

"На встрече были рассмотрены возможности нынешнего и будущего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сферах экономики и энергетики, проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

В.Алиев