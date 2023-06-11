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Оборона 11.06.2023 13:35

Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров, находящийся с визитом в Италии, посетил Военно-морской флот этой страны, ознакомился с пунктом боевого управления, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

"На встрече с руководством Военно-морского флота был проведен подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Военно-морскими силамидвух стран, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ВМС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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