Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров, находящийся с визитом в Италии, посетил Военно-морской флот этой страны, ознакомился с пунктом боевого управления, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
"На встрече с руководством Военно-морского флота был проведен подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Военно-морскими силамидвух стран, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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