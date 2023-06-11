Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе

Позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе подверглись обстрелу, сообщает оборонное ведомство Азербайджана. Согласно информации, 11 июня в 11:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - отметили в Минобороны Азербайджана. В.Алиев

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