Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 70.17 -1.12 Brent 74.79 -1.17

Оборона 11.06.2023 13:52

Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе

Позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе подверглись обстрелу, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Согласно информации, 11 июня в 11:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - отметили в Минобороны Азербайджана.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ, НВФ


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге На освобожденных территориях проведены командно-штабные учения Сухопутных войск ВС Азербайджана ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана об обстреле армянских позиций В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле автомобиля с армянскими военнослужащими со стороны ВС Азербайджана В ходе международных учений в Турции отработали поисково-спасательные мероприятия Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе - Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения Гасанов поздравил новоназначенного главу МО Турции, выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества армий двух стран

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az