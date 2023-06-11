Удельный весь просроченных кредитов в банковской системе Азербайджана в 2023г может увеличиться до 4% - оценка

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что по итогам 2023 года удельный весь просроченных кредитов в банковской системе Азербайджана может увеличиться до 3,5-4%.
«Мы считаем, что банковская система Азербайджана в целом стабильна, а просроченные кредиты продолжают иметь тенденцию к снижению и достигают 2,9% на конец 2022 года. Хотя мы считаем, что они могут умеренно увеличиться до 3,5%-4% в 2023 году», - считают аналитики S&P, оценку которых приводит «Интерфакс-Азербайджан».
Агентство отмечает, что финансовый сектор Азербайджана остается небольшим, с совокупными активами менее 50% ВВП.
По оценкам S&P, банковская система Азербайджана характеризуется рядом сохраняющихся структурных уязвимостей, включая все еще высокий уровень долларизации по депозитам, несмотря на тенденцию к снижению удельного веса таких депозитов. Кроме этого, к уязвимостям банковского сектора относятся слабое управление и прозрачность в международном контексте, а также смягченные стандарты кредитования и андеррайтинга.
Р.Ахмедов
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