Генпрокуратура направит 7,6 млн манатов на строительство административных зданий для 3 районных прокуратур

Генпрокуратура Азербайджана привлекла ОАО "Crystal Inşaat" к строительству административных зданий для трех районных прокуратур.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, административные здания будут построены для прокуратур Кюрдамирского и Шекинского районов, а также Пираллахинского района Баку.

Стоимость контракта – 7 млн 610 тыс. 978,49 манат.

По условиям контракта здания районных прокуратур должны быть готовы до конца текущего года.

Р.Ахмедов