Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 70.17 -1.12 Brent 74.79 -1.17

Инфраструктура и тендеры 11.06.2023 15:11

Генпрокуратура направит 7,6 млн манатов на строительство административных зданий для 3 районных прокуратур

Генпрокуратура Азербайджана привлекла ОАО "Crystal Inşaat" к строительству административных зданий для трех районных прокуратур.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, административные здания будут построены для прокуратур Кюрдамирского и Шекинского районов, а также Пираллахинского района Баку.

Стоимость контракта – 7 млн 610 тыс. 978,49 манат.

По условиям контракта здания районных прокуратур должны быть готовы до конца текущего года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ЗДАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az