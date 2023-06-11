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Инфраструктура и тендеры 11.06.2023 16:26

Азерсу закупает у AE UNION мобильные терминалы и планшеты на 775 тыс. манатов.

ОАО «Азерсу» заключило с ООО «AE UNION» контракт на закупку мобильных терминалов, планшетов и другого печатного оборудования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, контракт предусматривает закупку 700 мобильных терминалов и 90 планшетов.

Стоимость контракта – 775,555 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРСУ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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