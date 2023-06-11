Азерсу закупает у AE UNION мобильные терминалы и планшеты на 775 тыс. манатов.

ОАО «Азерсу» заключило с ООО «AE UNION» контракт на закупку мобильных терминалов, планшетов и другого печатного оборудования. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, контракт предусматривает закупку 700 мобильных терминалов и 90 планшетов. Стоимость контракта – 775,555 тыс. манатов. Р.Ахмедов

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