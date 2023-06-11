Экс-президент Киргизии Бакиев заочно приговорен к 10 годам заключения по делу о коррупции на Кумторе

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев приговорен судом к десяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.
"Приговором Первомайского районного суда Бишкека Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса (Коррупция) и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года", - сообщили в суде.
По словам представителя суда, путем частичного сложения наказания по предыдущему постановлению Верховного суда Киргизии от 29 июля 2016 года, окончательно определено Бакиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.
По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".
Следствием дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту Кумтор в 2009 году. По данному эпизоду бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев объявлены в розыск.
Курманбек Бакиев был президентом Киргизии в 2005-2010 годах. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, в 2009 году избрался президентом, но был свергнут в апреле 2010 года и покинул страну.
Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.
Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани". Власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнее управление.
Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.
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