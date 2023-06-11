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СНГ 11.06.2023 15:52

Предпосылок для заключения договоренностей с Киевом никаких нет - Песков

Никаких предпосылок и даже хлипкого фундамента для переговоров с Киевом нет, видно их нежелание и неготовность к этому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Практически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет, более того сейчас нет какого-то фундамента хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима; б) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Песков продолжил: "Поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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