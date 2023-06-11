Предпосылок для заключения договоренностей с Киевом никаких нет - Песков

Никаких предпосылок и даже хлипкого фундамента для переговоров с Киевом нет, видно их нежелание и неготовность к этому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Практически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет, более того сейчас нет какого-то фундамента хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима; б) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Песков продолжил: "Поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров".