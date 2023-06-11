Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы", а также сообщил о том, что завтра - День общенационального траура, сообщает пресс-служба Акорды в Телеграм-канале.

Глава государства отметил, что специально приехал, чтобы выразить свои соболезнования.

"Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил Правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к Правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим. Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается",- отметил глава государства.

Президент заверил что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

В.Алиев