В Азербайджане выявлено 2 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 880, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее также было зарегистрировано 2 случая.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 280 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 581 человек (+2 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 19 человек.

За сутки медики провели 651 тест на коронавирус против 857 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 631 тыс. 556 тестов на COVID-19.

В.Алиев