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Дальнее зарубежье 11.06.2023 19:02

Подоляк: Любой переговорный процесс с Москвой невозможен

Любой переговорный процесс с Москвой невозможен, агрессор должен убраться с территории Украины, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно – для Украины, Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни "российско-хрупких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов". Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которую нужно было бояться", - написал Подоляк в твиттере в воскресенье.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОДОЛЯК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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