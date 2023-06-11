Подоляк: Любой переговорный процесс с Москвой невозможен

Любой переговорный процесс с Москвой невозможен, агрессор должен убраться с территории Украины, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно – для Украины, Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни "российско-хрупких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов". Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которую нужно было бояться", - написал Подоляк в твиттере в воскресенье.

В.Алиев