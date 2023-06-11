МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского сотрудничества

Министерство иностранных дел Азербайджана в публикации на своей странице в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Беларусью выразило надежду на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского двустороннего сотрудничества.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью.

Мы выражаем наши искренние пожелания правительству и народу Беларуси по этому случаю и надеемся на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

В.Алиев