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Внешняя политика 11.06.2023 19:50

МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского сотрудничества

Министерство иностранных дел Азербайджана в публикации на своей странице в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Беларусью выразило надежду на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского двустороннего сотрудничества.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью.

Мы выражаем наши искренние пожелания правительству и народу Беларуси по этому случаю и надеемся на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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