В Шотландии задержали экс-первого министра по делу о финансировании партии националистов

В Шотландии в воскресенье задержали и допрашивают бывшего первого министра Николу Стерджен по делу о финансировании политической партии - Шотландской национальной партии (SNP), сообщает канал Sky News.
"11 июня 2023 года была задержана 52-летняя женщина в качестве подозреваемой в связи с расследованием финансирования и бюджета Шотландской национальной партии. Женщина под стражей, ее допрашивают следователи", - говорится в заявлении полиции, которое приводит канал.
Канал уточняет, что речь идет именно о Стерджен.
Ранее в рамках этого же расследования полиция задержала и допросила ее супруга Питера Мюррела, позднее его отпустили из-под стражи без предъявления обвинений. Также полиция уже допросила казначея партии.
Полиция Шотландии расследует, как на практике было израсходовано около 600 тыс. фунтов стерлингов. Эти деньги предназначались для кампании SNP за независимость Шотландии.
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