Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 70.17 -1.12 Brent 74.79 -1.17

Дальнее зарубежье 11.06.2023 20:23

В Шотландии задержали экс-первого министра по делу о финансировании партии националистов

В Шотландии в воскресенье задержали и допрашивают бывшего первого министра Николу Стерджен по делу о финансировании политической партии - Шотландской национальной партии (SNP), сообщает канал Sky News.

"11 июня 2023 года была задержана 52-летняя женщина в качестве подозреваемой в связи с расследованием финансирования и бюджета Шотландской национальной партии. Женщина под стражей, ее допрашивают следователи", - говорится в заявлении полиции, которое приводит канал.

Канал уточняет, что речь идет именно о Стерджен.

Ранее в рамках этого же расследования полиция задержала и допросила ее супруга Питера Мюррела, позднее его отпустили из-под стражи без предъявления обвинений. Также полиция уже допросила казначея партии.

Полиция Шотландии расследует, как на практике было израсходовано около 600 тыс. фунтов стерлингов. Эти деньги предназначались для кампании SNP за независимость Шотландии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШОТЛАНДИЯ, ЭКС/МИНИСТР, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az