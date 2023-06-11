Глава МИД Италии высказался о сроках вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Италии Антони Таяни заявил, что вопрос членства Украины в НАТО будет решаться лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны. Свое мнение он высказал в интервью La Repubblica.

"Мы идем к постоянному совету НАТО - Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения", - также заявил Таяни.

По его словам, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года будет определен "путь присоединения Украины" к блоку.

В.Алиев