Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «94 на 95»

Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров 11 июня из украинского плена были возвращены 94 военнослужащих.
В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в рамках процедуры обмена 95 украинцев, из которых 93 – рядовые и сержанты, 2 - офицеры.
Отдел новостей
МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского сотрудничества
Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе
Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии
Азерсу закупает у AE UNION мобильные терминалы и планшеты на 775 тыс. манатов.
Генпрокуратура направит 7,6 млн манатов на строительство административных зданий для 3 районных прокуратур
Удельный весь просроченных кредитов в банковской системе Азербайджана в 2023г может увеличиться до 4% - оценка
В Азербайджане выявлено 2 новых случая COVID-19
«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА
Число жертв природного пожара на востоке Казахстана возросло до 14 человек
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar обучает местных ИТ-специалистов
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС