Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «94 на 95»

Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров 11 июня из украинского плена были возвращены 94 военнослужащих. В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в рамках процедуры обмена 95 украинцев, из которых 93 – рядовые и сержанты, 2 - офицеры. Отдел новостей

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