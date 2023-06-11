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СНГ 11.06.2023 21:28

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «94 на 95»

Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров 11 июня из украинского плена были возвращены 94 военнослужащих.

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в рамках процедуры обмена 95 украинцев, из которых 93 – рядовые и сержанты, 2 - офицеры.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ОБМЕН


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