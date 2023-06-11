Гендиректор МАГАТЭ на предстоящей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе совершит визит в Украину и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщается в пресс-релизе агентства в воскресенье.

"Гендиректор посетит Киев и на ЗАЭС на следующей неделе", - говорится в документе.

При этом точных дат в релизе не приводится. Ранее МАГАТЭ сообщало о планах Гросси посетить ЗАЭС, а о поездке в Киев - нет.

В агентстве также отметили, что Гросси вновь заявил о необходимости получить доступ к объекту вблизи ЗАЭС - к Запорожской ТЭС - для выяснения причины "значительного несоответствия между различными измерениями высоты резервуара, который подает воду для охлаждения шести реакторов станции и объекта и центра хранения отработавшего топлива".