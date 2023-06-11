ВСУ деоккупировали Благодатное и Макаровку Донецкой области – Маляр

Украинские войска деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровку на юго-западе Донецкой области, также ВСУ продвинулись вперед на 250 м. в районе Берховского водохранилища, и до 1,5 км на юге, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«На направлениях, на которых производится наступление: на Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м. На юге есть продвижение по двум направлениям - от 300 до 1500 метров. Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка», - написала Маляр в телеграм-канале в воскресенье.
«На направлениях, где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно», - подчеркнул она.
МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского сотрудничества
Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе
Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии
Азерсу закупает у AE UNION мобильные терминалы и планшеты на 775 тыс. манатов.
Генпрокуратура направит 7,6 млн манатов на строительство административных зданий для 3 районных прокуратур
Удельный весь просроченных кредитов в банковской системе Азербайджана в 2023г может увеличиться до 4% - оценка
В Азербайджане выявлено 2 новых случая COVID-19
«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА
Число жертв природного пожара на востоке Казахстана возросло до 14 человек
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar обучает местных ИТ-специалистов
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС