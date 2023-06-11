ВСУ деоккупировали Благодатное и Макаровку Донецкой области – Маляр

Украинские войска деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровку на юго-западе Донецкой области, также ВСУ продвинулись вперед на 250 м. в районе Берховского водохранилища, и до 1,5 км на юге, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На направлениях, на которых производится наступление: на Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м. На юге есть продвижение по двум направлениям - от 300 до 1500 метров. Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка», - написала Маляр в телеграм-канале в воскресенье.

«На направлениях, где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно», - подчеркнул она.