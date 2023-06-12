Генсек НАТО в Вашингтоне встретится с Байденом и Блинкеном

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщается на сайте альянса. "Он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и членами группы наблюдателей за деятельностью НАТО сената США", - говорится в заявлении. На 13 июня запланировано совместное заявление Столтенберга и Блинкена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».