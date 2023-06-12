Площадь природного пожара на востоке Казахстана сократилась до 43 тыс. га

В Абайской области (на востоке Казахстана) площадь природного пожара сократилась с 60-ти тыс. до 43 тыс. га, сообщил глава МЧС республики Сырым Шарипханов.

"Площадь возгорания около 43 тыс. га. Было более 60-ти" - сказал Шарипханов в понедельник журналистам.

Он отметил, что все еще наблюдается активность пожара в восточном направлении.

"Прогнозы есть, в ближайшие несколько дней локализуем и потушим пожар. Вся группировка, которая прибыла сюда, находится на месте и проводит тушение", - заверил глава МЧС.

По его словам, на сегодняшний день создана группировка из 1,5 тыс. человек личного состава, задействовано около 300 единиц техники, 12 единиц вертолетов с водосливными устройствами и два вертолета для наблюдения.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области бушует с 8 июня на площади 60 тыс. га. Его жертвами стали 14 человек. По предварительным данным, погибшие - работники Новошульбинского филиала резервата. Указом главы государства они посмертно награждены орденом "Курмет" за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации. Между тем в понедельник местная полиция сообщила еще об одном пропавшем в зоне стихийного бедствия.

Спецпрокуроры начали расследование по двум статьям Уголовного кодекса республики - халатность и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

12 июня в Казахстане объявлен Днем общенационального траура по погибшим.