Боррель ответит на вопросы членов ЕП по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией будут рассмотрены на этой неделе в ходе июньской сессии Европейского парламента.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Исследовательской службы Европарламента, на вопросы, касающиеся отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуации в Карабахском регионе Азербайджана и на Лачинской дороге ответит глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
По информации «Интерфакс-Азербайджан», эти вопросы будут рассмотрены во вторник, 13 июня.
Р.Керимов
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