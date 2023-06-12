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Регион 12.06.2023 11:44

Боррель ответит на вопросы членов ЕП по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией будут рассмотрены на этой неделе в ходе июньской сессии Европейского парламента.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Исследовательской службы Европарламента, на вопросы, касающиеся отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуации в Карабахском регионе Азербайджана и на Лачинской дороге ответит глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

По информации «Интерфакс-Азербайджан», эти вопросы будут рассмотрены во вторник, 13 июня.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ЕП, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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