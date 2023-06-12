Завершилась профилактика газопровода «Турецкий поток»

Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены, сообщает "Газпром".

Транспортировка газа в понедельник возобновлена.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

В 2022 году плановое обслуживание магистрали также проводилось в июне (с 21 по 28 июня).