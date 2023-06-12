В Бакинской высшей школе нефти награждены победители Международных научных конференций, посвященных 100-летию Гейдара Алиева

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялась церемония закрытия IV Международных научных конференций студентов и юных исследователей, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, и награждение победителей.
Открывая мероприятие вступительной речью, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов дал информацию о научных конференциях. Ректор подчеркнул, что БВШН гордится тем, что в ее стенах на протяжении 12 лет проводятся научных конференций, связанных с именем великого лидера.
«На первой конференции, прошедшей в БВШН 12 лет назад, было представлено 17 тезисов. Очень отрадно, что количество тезисов уже превышает 350. Некоторые из студентов, принявших участие в этой конференции, сейчас являются докторантами, преподавателями, молодыми учеными и специалистами, работающими в престижных компаниях. Мы верим, что из молодых людей, награжденных на этот раз, вырастут ученые и специалисты. Наша главная цель – создать у молодежи интерес к науки и мотивировать ее. Мы должны создать условия для молодых людей, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал в этой области. Подобные конференции являются уникальной площадкой для передачи знаний и опыта студентам, привлечения внимания к социальной значимости научной деятельности», - сказал Эльмар Гасымов.
Выступивший на мероприятии представитель Бакинского офиса Huawei Кан Цзя Эльми поздравил победителей конференций и сказал, что компания, которую он представляет, всегда оказывает поддержку молодым талантам. Он подчеркнул, что Huawei и БВШН тесно сотрудничают друг с другом и успешно реализовали много совместных проектов.
В своем выступлении генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева при Министерстве науки и образования, академик Вагиф Аббасов говорил о значении научных конференций, проводимых в БВШН, отметив, что эти конференции играют важную роль в повышении интереса молодежи к науке.
Отметим, что IV Международные научные конференции студентов и юных исследователей охватывали такие темы, как «Нефтегазовая геология и инженерия», «Цифровая трансформация-2023», «На пути к устойчивой химии и химической инженерии: Инновации для создания лучшего мира». В общей сложности 365 тезисов были представлены на конференции в этом году. 194 из них были подготовлены студентами и исследователями из Бакинской высшей школы нефти.
Помимо азербайджанских вузов, на конференцию были представлены тезисы от Штутгартского университета (Германия), Шанхайского университета Цзяо Тонг (Китай), Вальядолидского университета (Испания), Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина (Россия) и Университета Оклахомы (США).
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