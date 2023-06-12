Оппозиционная Партия Центра инициирует вотум недоверия премьер-министру Эстонии Каллас

В Эстонии парламентская фракция оппозиционной партии Центра инициировала вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас (Kaja Kallas) и обратилась к другим оппозиционным партиям за поддержкой.

"Правительство ведет страну в неправильном направлении, а премьер-министр проводит лживую политику и позволяет себе недостойные выражения. В среду на голосование в привязке к вотуму доверия правительству будут вынесены вопросы повышения налогов в условиях, когда у нас до сих пор нет полной картины налоговых ставок и их воздействия (на бюджет)", - приводит в понедельник пресс-служба партии заявление председателя фракции Танеля Кийка (Tanel Kiik).

Он утверждает, что реформисты с партнерами по коалиции - партиями Eesti 200 и Социал-демократической партией - нарушили политические традиции и приступили к реализации важных решений, о которых они перед состоявшимися в марте парламентскими выборами не упоминали и тем самым злоупотребили доверием эстонского народа.

Кийк подчеркнул, что законопроекты пытаются принять, когда экономический кризис усугубляется, реальные доходы людей из-за высокой инфляции сократились, а рождаемость находится на рекордно низком уровне.

При этом коалиция хочет продавить сокращение семейных пособий, хотя все партии, в том числе и ведущая правящая партия Реформ еще в декабре прошлого года поддержали увеличение семейных пособий, сказал Кийк.

Он также привел в пример оскорбительные высказывания премьер-министра в адрес парламентариев, называя их клоунами и отказываясь извиняться. "Называть депутатов клоунами (...) - это возмутительно. Каждое последующее выступление главы правительства лишь обостряло ситуацию и усугубляло кризис доверия в обществе", - заявил парламентарий.