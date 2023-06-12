Дефляция в Азербайджане в мае составила 0,4%, среднегодовая инфляция замедлилась до 13,1%

В Азербайджане в мае 2023 года зафиксирована дефляция на уровне 0,4% против инфляции в 0,3% в апреле, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Дефляция в Азербайджане в мае составила 0,4%. При этом цены на продовольственные товары, напитки подешевели на 1,1%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,3%», - отметили в Госкомстате.
Инфляция (12-тимесячная) в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года составила 11,5%. При этом продовольственные товары в мае 2023 года по сравнению маем 2022 года подорожали на 12,7%, непродовольственные товары – 10,7%, услуги – 10,5%.
По данным статистики, в мае мясо и мясная продукция подорожали на 0,8%, молочная продукция - на 0,1%, варенье, мед, шоколад и конфеты – на 0,1%, минеральные и прохладительные напитки - на 0,2%.
Цены на фрукты и табачные изделия в мае не изменились.
В мае подешевели на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы на 0,2%, рыба и рыбная продукция - на 0,6%, яйца – на 1,4%, сливочное и растительное масла - на 0,8%, овощи – на 8,4%, спиртные напитки – на 0,1%, чай, кофе и какао - на 0,1%.
По данным статистики, среднегодовая инфляция на конец мая 2023 года замедлилась до 13,1% против 13,5% на конец апреля. При этом среднегодовой рост цен на продовольственные товары составил 15,8%, непродовольственные товары – на 11,6%, услуги – на 10,6%.
Согласно обновленным прогнозам министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит 10,4%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%.
А.Азизов
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