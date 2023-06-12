Алиев считает важным дальнейшее укрепление связей ГНФАР и Starwood Capital Group

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял учредителя и исполнительного директора инвестиционной компании «Starwood Capital Group» Барри Штернлихта.
Как отмечается в информации, размещенной на сайте главы государства, в ходе встречи было отмечено наличие в Азербайджане благоприятной инвестиционной среды, подчеркнуто, что в стране имеются хорошие возможности для инвестиций в энергетику, в частности, альтернативную, логистику и туризм. В связи с этим на встрече проведен обмен мнениями.
Алиев отметил, что Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) и Starwood Capital Group поддерживают тесные связи и подчеркнул важность продолжения усилий, направленных на укрепление партнерства. Он также назвал положительным моментом рост активов ГНФАР в период нестабильности на мировых финансовых рынках.
Штернлихт, в свою очередь, подчеркнул, что многолетнее и прочное сотрудничество с ГНФАР «имеет большое значение для возглавляемой им компании», где «заинтересованы в углублении этого сотрудничества в будущем».
Р.Керимов
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