Потребители в Азербайджане в январе-мае потратили почти $700 млн на покупку автобензина и дизтоплива

Потребители топлива в Азербайджане в январе-мае 2023 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 1 млрд 179,9 млн манатов ($694 млн по текущему курсу - ИФ), что на 8,3% выше, чем за 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,7%.
Как сообщалось, в 2022 году потребители топлива в Азербайджане приобрели бензина и дизтоплива на общую сумму 2 млрд 768,7 млн манатов ($1 млрд 628,6 млн по текущему курсу - ИФ), что на 7,9% выше, чем в 2021 году.
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 манат/литр, АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.
Н.Аббасова
Алиев считает важным дальнейшее укрепление связей ГНФАР и Starwood Capital Group
Алиев уверен в развитии азербайджано-российских отношений
Сенаторы США рассмотрят кандидатуру Марка Либби на пост посла в Азербайджане
Средний размер пенсии в Азербайджане в январе-мае вырос на 18%
BP реализовала очередной проект в UNEC
Минздрав временно запретил использование ряда пляжей из-за бактериологического загрязнения морской воды
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Экс-премьер Италии Берлускони скончался в больнице в Милане в возрасте 86 лет
Оппозиционная Партия Центра инициирует вотум недоверия премьер-министру Эстонии Каллас
Боррель ответит на вопросы членов ЕП по нормализации отношений между Баку и Ереваном
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
При поддержке Yelo Bank в UNEC состоялся форум
ТуранБанк отмечает свой 31-й день рождения!
В Бакинской высшей школе нефти награждены победители Международных научных конференций, посвященных 100-летию Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС