В Азербайджане создали рабгруппу для разработки стратегии 5G

В Азербайджане создана рабочая группа для разработки стратегии 5G, сообщает министерство цифрового развития и транспорта. В состав группы включены представители госструктур, мобильных операторов и телекоммуникационных компаний. По информации ведомства, стратегия 5G должна быть направлена на развитие цифрового общества в Азербайджане в ближайшие годы. Р.Ахмедов

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