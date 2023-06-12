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Дальнее зарубежье 12.06.2023 13:03

Экс-премьер Италии Берлускони скончался в больнице в Милане в возрасте 86 лет

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает в понедельник телеканал RAInews.

Берлускони скончался в миланской клинике "Сан-Раффаэле", куда он поступил на прошлой неделе. Врачи пока не подтвердили официально смерть экс-премьера Италии.

В понедельник в клинику "Сан-Раффаэле" прибыли дети Берлускони.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БЕРЛУСКОНИ, КОНЧИНА


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