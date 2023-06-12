Экс-премьер Италии Берлускони скончался в больнице в Милане в возрасте 86 лет

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает в понедельник телеканал RAInews. Берлускони скончался в миланской клинике "Сан-Раффаэле", куда он поступил на прошлой неделе. Врачи пока не подтвердили официально смерть экс-премьера Италии. В понедельник в клинику "Сан-Раффаэле" прибыли дети Берлускони.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».