При поддержке Yelo Bank в UNEC состоялся форум

Успешно завершился первый международный форум "Инновационные стратегии в изучении иностранных языков" в UNEC, посвященный 100-летию Национального лидера Гейдара Алиева. Форум состоял из 14 панелей и мастер-классов, в которых принимали участие представители отечественных и иностранных университетов. Основные темы обсуждения касались улучшения качества преподавания английского языка, эффективных стратегий изучения языка, актуальных проблем в данной области и способов их решения.
На открытии форума выступили ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, посол Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергус Аулд и председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов. Во время своего выступления А. Гасанов выразил гордость наблюдать за успехами университета, выпускником которого он является. Он также подчеркнул, что сотрудничество с UNEC в различных направлениях может принести пользу Yelo Bank.
Следует отметить, что Yelo Bank является активным сторонником образования в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности. Банк продолжит свои инициативы, направленные на светлое будущее нашего образования и активное сотрудничество с университетами.
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