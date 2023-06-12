Азербайджан в мае отставал от квоты ОПЕК+ на 184 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в мае 2023 года составила 500 тыс. б/с против показателя апреля 2023 года на уровне 512 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В мае 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 612 тыс. баррелей (в апреле – 626 тыс. баррелей), из которых на добычу нефти пришлось 500 тыс. баррелей, конденсат - 112 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На май квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в мае сделку ОПЕК+ выполнил на 136,8% (отставал от квоты ОПЕК+ на 184 тыс. б/с – ИФ).

Р.Ахмедов