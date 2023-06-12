Только Азербайджан даст процветание и развитие армянам Карабаха - Агаджанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, недавно, в рамках поездки в Лачин напомнил, что официальный Баку дважды приглашал представителей карабахских армян провести встречу с целью решения вопросов интеграции и реализации инфраструктурных проектов. Однако, оба приглашения остались без ответа. Более того, президент Ильхам Алиев отметил, что возможна амнистия для некоторых представителей карабахских сепаратистов, если они проявят благоразумие и откажутся от бесперспективной конфронтации.

Комментируя данные предложения президента Азербайджана, глава Движения карабахских армян Артур Агаджанов заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» следующее:

«Предложения президента Ильхама Алиева - это очень большой жест доброй воли, который должен расцениваться карабахскими армянами как один из последних шансов для обеспечения своего мирного будущего. Я обращаюсь к армянским жителям Карабахского экономического района Азербайджана. Уважаемые карабахские армяне! В настоящее время, когда ведутся непростые переговоры между Азербайджаном и Арменией о мирном договоре и признании границ между странами, по сути решается и ваше будущее и будущее ваших детей. Однако, вместо конструктивного понимания, мы видим провокационные действия таких нежелательных элементов, как Араик Арутюнян, Самвел Бабаян, Рубен Варданян и им подобных, которые своими действиями и призывами еще больше дестабилизируют ситуацию в Карабахе. Они удерживают и запугивают карабахских армян, не дают им возможность контактировать, встречаться с официальными лицами Азербайджана и общественностью страны. Цель Араика Арутюняна и ему подобных сепаратистов, как можно дольше оставаться у «власти», у Рубена Варданяна - сделать себе политическую карьеру, а у полоумного Самвела Бабаяна – вновь ввергнуть карабахских армян в пучину войны. Ради своих личных амбиций, эти «деятели» готовы пожертвовать вами и будущим ваших детей».

Агадажанов считает, что официальный Баку во главе с президентом Ильхамом Алиевым, как и все азербайджанское общество, готовы считать карабахских армян гражданами Азербайджана. «Готовы встречаться с вами, выслушать и обсуждать ваши предложения и по мере возможностей решать ваши проблемы. Баку готов к диалогу с вами.

Президент Азербайджана и правительство страны гарантируют вам безопасность, социальную защиту и процветание», - отметил он.

Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая 2023 года стороны достигли прогресса в нормализации отношений. «По итогам этой встречи было заявлено, что Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. Это территория Азербайджана с учетом бывшей НКАО. А это значит, что у карабахских армян есть шанс перевернуть кровавую страницу конфликта и выбрать спокойное и стабильное будущее в составе Азербайджана. Дорогие карабахские армяне - не позволяйте принести вас в жертву чьих-то интересов. Никто, кроме Азербайджана, не даст вам процветание и развитие», - подчеркнул Агаджанов.

Р.Ахмедов