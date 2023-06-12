Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8261 RUR   0.0206 GBR   2.1373 TRY   0.072

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 70.17 -1.12 Brent 74.79 -1.17

Карабах 12.06.2023 14:34

Только Азербайджан даст процветание и развитие армянам Карабаха - Агаджанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, недавно, в рамках поездки в Лачин напомнил, что официальный Баку дважды приглашал представителей карабахских армян провести встречу с целью решения вопросов интеграции и реализации инфраструктурных проектов. Однако, оба приглашения остались без ответа. Более того, президент Ильхам Алиев отметил, что возможна амнистия для некоторых представителей карабахских сепаратистов, если они проявят благоразумие и откажутся от бесперспективной конфронтации.

Комментируя данные предложения президента Азербайджана, глава Движения карабахских армян Артур Агаджанов заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» следующее:

«Предложения президента Ильхама Алиева - это очень большой жест доброй воли, который должен расцениваться карабахскими армянами как один из последних шансов для обеспечения своего мирного будущего. Я обращаюсь к армянским жителям Карабахского экономического района Азербайджана. Уважаемые карабахские армяне! В настоящее время, когда ведутся непростые переговоры между Азербайджаном и Арменией о мирном договоре и признании границ между странами, по сути решается и ваше будущее и будущее ваших детей. Однако, вместо конструктивного понимания, мы видим провокационные действия таких нежелательных элементов, как Араик Арутюнян, Самвел Бабаян, Рубен Варданян и им подобных, которые своими действиями и призывами еще больше дестабилизируют ситуацию в Карабахе. Они удерживают и запугивают карабахских армян, не дают им возможность контактировать, встречаться с официальными лицами Азербайджана и общественностью страны. Цель Араика Арутюняна и ему подобных сепаратистов, как можно дольше оставаться у «власти», у Рубена Варданяна - сделать себе политическую карьеру, а у полоумного Самвела Бабаяна – вновь ввергнуть карабахских армян в пучину войны. Ради своих личных амбиций, эти «деятели» готовы пожертвовать вами и будущим ваших детей».

Агадажанов считает, что официальный Баку во главе с президентом Ильхамом Алиевым, как и все азербайджанское общество, готовы считать карабахских армян гражданами Азербайджана. «Готовы встречаться с вами, выслушать и обсуждать ваши предложения и по мере возможностей решать ваши проблемы. Баку готов к диалогу с вами.

Президент Азербайджана и правительство страны гарантируют вам безопасность, социальную защиту и процветание», - отметил он.

Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая 2023 года стороны достигли прогресса в нормализации отношений. «По итогам этой встречи было заявлено, что Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. Это территория Азербайджана с учетом бывшей НКАО. А это значит, что у карабахских армян есть шанс перевернуть кровавую страницу конфликта и выбрать спокойное и стабильное будущее в составе Азербайджана. Дорогие карабахские армяне - не позволяйте принести вас в жертву чьих-то интересов. Никто, кроме Азербайджана, не даст вам процветание и развитие», - подчеркнул Агаджанов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, АРМЯНЕ, РЕИНТЕГРАЦИЯ


Похожие новости


Власти Азербайджана предложили провести в Баку в первую неделю апреля вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции Власти Азербайджана планируют в ближайшие дни провести вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции Алиев: карабахские армяне – это наши граждане и мы сами решим, когда с ними вести диалог Азербайджан может решить все коммунальные проблемы карабахских армян, обеспечить их работой – Агаджанов Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам в Карабахе Алиев: Карабах всегда являлся территорией Азербайджана, армяне в Карабахе должны это принять Президент Азербайджана: «Мы покажем миру зверства армян в Карабахе» В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении еще 26 членов незаконных армянских вооруженных формирований В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении 14 членов незаконных армянских вооруженных формирований Клан Кочарян-Саргсян вновь пытается ввергнуть Армению в хаос и прийти к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху – «Движение карабахских армян»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az