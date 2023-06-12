Население Азербайджана в январе-мае увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-мае 2023 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 20 млрд 769,5 млн манат, что на 2,9% больше показателя января-мая 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 11 млрд 956 млн манатов (рост по сравнению с январем-маем 2022 года на 2,2%), непродовольственных товаров – 8 млрд 813,5 млрд манатов (рост на 4,1%).

По данным комитета, 52,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,7% - напитки и табачные изделия, 12,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,7% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,4% - электроприборы и мебель, 2,5% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,1% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-маем 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-мае 2023 года увеличился на 0,4% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 4%, для частных предпринимателей - на 3,6%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составили 235,8 манат, на покупку непродовольственных товаров – 173,9 манат.

По итогам 2022 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%.

Н.Аббасова