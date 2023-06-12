Кредитные вложения в регионах Азербайджана в I кв. выросли на 23% - Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отмечает рост кредитования в регионах страны в I-ом квартале 2023 года.
«В первом квартале 2023 года кредитные вложения в регионах увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7% - до 4,7 млрд манатов», - написал Джаббаров в соцсетях.
Р.Ахмедов
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