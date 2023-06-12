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Финансы 12.06.2023 14:50

Кредитные вложения в регионах Азербайджана в I кв. выросли на 23% - Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отмечает рост кредитования в регионах страны в I-ом квартале 2023 года.

«В первом квартале 2023 года кредитные вложения в регионах увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7% - до 4,7 млрд манатов», - написал Джаббаров в соцсетях.

Р.Ахмедов

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Тэги: РЕГИОНЫ, КРЕДИТЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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