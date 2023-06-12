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Карабах 12.06.2023 15:16

В Европарламенте прошла фотовыставка французского фотографа, запечатлевшего вандализм армян в Карабахе

В Европарламенте прошла выставка работ французского фотографа Грегори Эрпа, побывавшего в Карабахе после освобождения Азербайджаном этих территорий от армянской оккупации и запечатлевшего их опустошение в период армянской оккупации.

«После 30 лет оккупации Арменией большая часть Карабаха была освобождена Азербайджаном в 2020 году. Война опустошила большую часть территории, и восстановительные работы, в частности разминирование, продолжаются. Французский фотограф Грегори Эрп побывал в Карабахе после освобождения, и выставка его работ прошла в Европарламенте в Брюсселе», - пишет политический редактор издания EU Reporter Ник Пауэлл.

Депутат Европарламента от Латвии Андрис Америкс на открытии выставки рассказал, что в прошлом году посетил Карабах и собственными глазами видел разрушенные здания и минные поля. Он добавил, что фотографии останутся после завершения реконструкции «как напоминание будущим поколениям о последствиях войны».

Р.Керимов

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Тэги: ЕП, КАРАБАХ, ФОТОВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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