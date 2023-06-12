Саудовская Аравия и США осудили возобновление боев в Судане

Саудовская Аравия и США, которые посредничают между сторонами конфликта в Судане, выступили с осуждением боевых действий в этой африканской стране, которые возобновились сразу после окончания режима прекращения огня.
"После завершения скоротечного перемирия мы (...) глубоко разочарованы незамедлительным возобновлением актов грубого насилия, которые мы осуждаем", - цитирует "Аль-Арабийя" заявление Эр-Рияда и Вашингтона.
В то же время, по мнению Саудовской Аравии и США, вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) за 24-часовое перемирие показали способность держать под контролем свои отряды, благодаря чему удалось снизить уровень насилия в стране, обеспечить доставку гуманитарной помощи и реализовать ряд мер по выстраиванию доверия между сторонами.
Эр-Рияд и Вашингтон напомнили о готовности помочь с возобновлением ранее прерванных мирных переговоров между суданскими военными и СБР. Однако, отметили посредники, суданские ВС и СБР должны демонстрировать стремление защищать мирное население Судана.
Кроме того, Саудовская Аравия и США заявили о продолжении работы с региональными и международными силами с целью остановить боевые действия в Судане и минимизировать влияние кризиса на регион.
Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР ранее проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Очередной режим прекращения огня длился 24 часа и завершился накануне.
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