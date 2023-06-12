Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8261 RUR   0.0206 GBR   2.1373 TRY   0.072

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 70.17 -1.12 Brent 74.79 -1.17

Дальнее зарубежье 12.06.2023 16:03

Саудовская Аравия и США осудили возобновление боев в Судане

Саудовская Аравия и США, которые посредничают между сторонами конфликта в Судане, выступили с осуждением боевых действий в этой африканской стране, которые возобновились сразу после окончания режима прекращения огня.

"После завершения скоротечного перемирия мы (...) глубоко разочарованы незамедлительным возобновлением актов грубого насилия, которые мы осуждаем", - цитирует "Аль-Арабийя" заявление Эр-Рияда и Вашингтона.

В то же время, по мнению Саудовской Аравии и США, вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) за 24-часовое перемирие показали способность держать под контролем свои отряды, благодаря чему удалось снизить уровень насилия в стране, обеспечить доставку гуманитарной помощи и реализовать ряд мер по выстраиванию доверия между сторонами.

Эр-Рияд и Вашингтон напомнили о готовности помочь с возобновлением ранее прерванных мирных переговоров между суданскими военными и СБР. Однако, отметили посредники, суданские ВС и СБР должны демонстрировать стремление защищать мирное население Судана.

Кроме того, Саудовская Аравия и США заявили о продолжении работы с региональными и международными силами с целью остановить боевые действия в Судане и минимизировать влияние кризиса на регион.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР ранее проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Очередной режим прекращения огня длился 24 часа и завершился накануне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, США, СУДАН, БОИ


Похожие новости


Саудовский кронпринц на фоне разногласий с Вашингтоном осенью 2022 года грозил США экономическим уроном Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии вопросы стратегического партнерства Блинкен и кронпринц Саудовской Аравии обсудили развитие экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке Госсекретарь США прибыл с визитом в Саудовскую Аравию США сфокусированы на балансе спроса и предложения после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти Времени для нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем становится все меньше - сенатор Глава ЦРУ выразил Эр-Рияду разочарование из-за его сближения с Ираном и Сирией В Госдепе не увязывают пересмотр отношений с Эр-Риядом с решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу Байден планирует переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти В Вашингтоне не верят в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az