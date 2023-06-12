Legion Financial разместило облигации на 500 тыс. манатов

ООО «Legion Financial», действующая в Азербайджане на рынке финансового лизинга автомобилей, в понедельник разместило облигаций на 500 тыс. манатов.

Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«В ходе аукциона 8 инвесторов подал 8 заявок на покупку облигаций компании. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – 500 тыс. манатов, - подчеркнули на БФБ.

Эмиссия разделена на 500 облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Доходность – 15% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций – 1800 дней.

Срок погашения облигаций – 30 мая 2028 года.

Андеррайтером размещения облигаций выступило ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».

ООО «Legion Financial» госрегистрацию в Азербайджане прошло в июне 2020 года. Уставный капитал общества равен 1 млн 601,1 тыс. манатов, учредителями являются три физических лица.

Активы общества на конец 2022 года оцениваются в 2,13 млн манатов, лизинговый портфель – 2,1 млн манатов. Чистая прибыль общества по итогам 2022 года составила 282,7 тыс. манатов.

Х.Насирзаде