Алиев обсудил с помощником Путина возможности использования Россией потенциала Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял помощника президента РФ Игоря Левитина, обсудив с ним сотрудничество в сфере транспорта.
В информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, говорится, что на встрече «были обсуждены вопросы, связанные с изучением возможностей использования Россией в будущем потенциала Зангезурского коридора».
Кроме этого, Алиев и Левитин провели обмен мнениями по использованию возможностей современного судостроения в Азербайджане, продолжению совместных усилий по развитию транспортного коридора «Север-Юг», увеличению объемов грузоперевозок, возможностям использования соответствующей инфраструктуры на территории Азербайджана, транспортировке грузов по желдороге Баку-Тбилиси-Карс и ТК «Север-Юг» через территорию Азербайджана.
Р.Керимов
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