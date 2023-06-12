Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8261 RUR   0.0206 GBR   2.1373 TRY   0.072

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 70.17 -1.12 Brent 74.79 -1.17

Внешняя политика 12.06.2023 15:50

Алиев обсудил с помощником Путина возможности использования Россией потенциала Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял помощника президента РФ Игоря Левитина, обсудив с ним сотрудничество в сфере транспорта.

В информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, говорится, что на встрече «были обсуждены вопросы, связанные с изучением возможностей использования Россией в будущем потенциала Зангезурского коридора».

Кроме этого, Алиев и Левитин провели обмен мнениями по использованию возможностей современного судостроения в Азербайджане, продолжению совместных усилий по развитию транспортного коридора «Север-Юг», увеличению объемов грузоперевозок, возможностям использования соответствующей инфраструктуры на территории Азербайджана, транспортировке грузов по желдороге Баку-Тбилиси-Карс и ТК «Север-Юг» через территорию Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЛЕВИТИН, ПЕРЕГОВОРЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az