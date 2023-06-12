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Оборона 12.06.2023 15:58

В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Минобороны Азербайджана назвало очередной дезинформацией заявление Еревана о якобы обстреле армянских позиций на условной границе в понедельник.

"Распространенная Минобороны Армении информация о якобы имевшем место 12 июня в 14:15 обстреле подразделениями армии Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов подразделений вооруженных сил Армении в Зодском направлении Басаркечарского района является полностью ложной и не соответствует действительности", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Баку категорически отрицают эту информацию, распространенную армянской стороной.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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