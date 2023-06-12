Власти Азербайджана ужесточают требования к перевозчикам пассажиров и грузов

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана предлагает ужесточить требования к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся грузо- и пассажироперевозками.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев выступил в понедельник на заседании профильного парламентского комитета при обсуждении соответствующих поправок в законодательство.

Министр заявил, что представленные в Милли Меджлис предложения нацелены на обеспечение соответствующего регулирования в сфере пассажирских и грузовых перевозок, говорится в сообщении ведомства.

Набиев в своем выступлении указал на пробелы в регулировании, в особенности, в сфере междугородных и международных пассажирских и грузовых перевозок, организации работы автовокзалов и перевозок пассажиров посредством такси.

Согласно предложениям ведомства, международные пассажирские и грузовые перевозки, внутренние грузовые и заказные пассажирские перевозки, перевозки пассажиров посредством такси, деятельность операторов заказа такси должны осуществляться на основании соответствующего разрешения. В то же время на каждое транспортное средство, которое будет использоваться для указанных пассажирских и грузовых перевозок, должна быть получена карточка доступа.

«Прохождение специальной подготовки водителями, осуществляющими внутренние пассажирские и грузовые перевозки транспортными средствами общего пользования, и водителями легковых автомобилей такси, должна быть основанием для выдачи разрешений», - говорится в информации.

Аналогичные требования предлагаются и для междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок.

Набиев отметил, что, для изучения проблем, существующих в сфере деятельности служб такси, министерство цифрового развития и транспорта провело исследование с участием консалтинговых компаний.

В ходе этого исследования были получены неприятные результаты. В частности, количество такси на тысячу человек в Баку в 4-5 раз выше, чем в аналогичных городах, что создает пробки и экологические проблемы. Водители находятся за рулем по 14-16 часов в сутки, это создает риски безопасности и является нарушением трудового законодательства. Срок эксплуатации более 50% такси, занимающихся с деятельностью такси, превышает 15 лет, что также создает риски для экологии и безопасности.

Кроме того, если частные автомобили совершают в среднем 2-2,5 поездки в день, то автомобиль, оказывающий услугу такси, может совершать более 20 поездок, что создает пробки и экологические риски.

К числу проблем в сфере деятельности такси министр добавил и теневую экономику, поскольку очень немногие водители имеют требуемый «знак отличия» (для осуществления деятельности в сфере такси).

«Естественно, закрывать глаза на эту ситуацию мы не можем. Поэтому предлагаются изменения в законодательство, которые включают в себя регулирование деятельности такси, определение соответствующих стандартов и установление механизма контроля. Мы смотрим на все эти реформы с точки зрения расширения мобильности в городе Баку, улучшения доступа населения к общественному транспорту и уменьшения пробок в городе», - подчеркнул министр.

Набиев выразил уверенность, что предложения меры позволят усовершенствовать законодательство в сфере пассажирских и грузовых перевозок и будут способствовать развитию экономики страны, обеспечивая защиту интересов предпринимателей.

По информации азербайджанских СМИ, поправки, предлагаемые для усиления контроля над деятельностью такси в Азербайджане, предусматривают обязательную установку таксометров во всех автомобилях, используемых для оказания услуг такси, а также установку контрольных устройств для регистрации скорости движения транспортного средства.

В свою очередь, операторы для заказа такси, действующие без разрешения, будут штрафоваться на 40 тыс. манатов, должностные лица будут оштрафованы на 20 тыс. манатов, юридические лица - на 40 тыс. манатов за деятельность без получения на это специального разрешения.

Операторы для заказа такси с учетом требований статьи 15-й закона «О персональных данных» должны будут проводить госрегистрацию информационной системы персональных данных.

Пошлина за выдачу пропуска на пассажирские перевозки в качестве такси с использованием легкового автомобиля предусмотрена в размере 125 манат, за карту пропуска на одно транспортное средство - 25 манат. Пошлина за выдачу операторами пропускных удостоверений на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами составит 250 манат, за карты пропуска на каждое транспортное средство - 75 манат.

Выдача разрешения на деятельность оператора заказа такси будет стоить 3 тыс. манат.

Н.Аббасова