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Внешняя политика 12.06.2023 16:55

Эрдоган в понедельник прибудет с визитом в Азербайджан – посол в Баку

Посол Турции в Баку Джахит Бахчи написал в Twitter, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибудет с визитом в Азербайджан.

Дипломат подчеркнул, что "великая встреча двух братьев" (президентов Азербайджана и Турции – ИФ-Аз) состоится сегодня.

Как сообщалось ранее, переговоры президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Р.Т. Эрдогана запланированы на 13 июня.

Главы государств обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию на Южном Кавказе, в том числе нормализацию отношений с Арменией.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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