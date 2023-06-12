Эрдоган в понедельник прибудет с визитом в Азербайджан – посол в Баку

Посол Турции в Баку Джахит Бахчи написал в Twitter, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибудет с визитом в Азербайджан.
Дипломат подчеркнул, что "великая встреча двух братьев" (президентов Азербайджана и Турции – ИФ-Аз) состоится сегодня.
Как сообщалось ранее, переговоры президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Р.Т. Эрдогана запланированы на 13 июня.
Главы государств обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию на Южном Кавказе, в том числе нормализацию отношений с Арменией.
Н.Аббасова
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