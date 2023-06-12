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12.06.2023 17:06

Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell

При поддержке Bakcell, состоялась международная велогонка «Дорогая Шуша». В турнире, посвященному 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие более 100 спортсменов из 14 стран мира.

Велогонка, ставшая настоящим праздником скорости, была организована совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерацией велоспорта Азербайджана.

Отметим, что международная велогонка «Дорогая Шуша» стартовала 7 июня в Баку и завершилась 11 июня в Шуше.

Bakcell проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell». Напомним, что компания является частью NEQSOL Holding.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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