Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell

При поддержке Bakcell, состоялась международная велогонка «Дорогая Шуша». В турнире, посвященному 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие более 100 спортсменов из 14 стран мира.
Велогонка, ставшая настоящим праздником скорости, была организована совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерацией велоспорта Азербайджана.
Отметим, что международная велогонка «Дорогая Шуша» стартовала 7 июня в Баку и завершилась 11 июня в Шуше.
Bakcell проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell». Напомним, что компания является частью NEQSOL Holding.
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