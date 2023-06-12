Гросси отправился в поездку в Украину и на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что отправился с визитом в Украину и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
"Я на пути в Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я представлю программу помощи в связи с катастрофическим затоплением после разрушения Каховской ГЭС", - написал Гроссии в твиттере.
"Я дам оценку ситуации на ЗАЭС и проведу ротацию персонала МАГАТЭ на станции вместе с его усилением", - продолжил глава агентства.
США хотят включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны
Турецкий производитель бронежилетов и прочей оборонной продукции наладит в Азербайджане производство для нужд армии
Silk Way West Airlines увеличила в 2022г чистую прибыль на 2%
Власти Азербайджана ужесточают требования к перевозчикам пассажиров и грузов
В Азербайджане за сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19
Магнус Карлсен примет участие в Кубке мира по шахматам в Баку
Турпоток из Израиля в Азербайджан за 5 месяцев вырос в 1,7 раза
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
При поддержке Yelo Bank в UNEC состоялся форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС