Гросси отправился в поездку в Украину и на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что отправился с визитом в Украину и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

"Я на пути в Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я представлю программу помощи в связи с катастрофическим затоплением после разрушения Каховской ГЭС", - написал Гроссии в твиттере.

"Я дам оценку ситуации на ЗАЭС и проведу ротацию персонала МАГАТЭ на станции вместе с его усилением", - продолжил глава агентства.