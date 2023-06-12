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Дальнее зарубежье 12.06.2023 19:19

Гросси отправился в поездку в Украину и на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что отправился с визитом в Украину и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

"Я на пути в Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я представлю программу помощи в связи с катастрофическим затоплением после разрушения Каховской ГЭС", - написал Гроссии в твиттере.

"Я дам оценку ситуации на ЗАЭС и проведу ротацию персонала МАГАТЭ на станции вместе с его усилением", - продолжил глава агентства.

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Тэги: МАГАТЭ, ГЛАВА, ЗАЭС, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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