В Баку назвали условия для возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране

Спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия, при выполнении которых Тегераном Баку может рассмотреть вопрос о возобновлении работы посольства в Иране.
«В последнее время между Азербайджаном и Ираном осуществлены ряд контактов. В ходе переговоров министров иностранных дел (Азербайджана и Ирана – ред.) состоялся подробный обмен мнениями вокруг ситуации между нашими странами. Что касается вопроса о возобновлении работы нашего посольства, которая была приостановлена в результате теракта в январе этого года, отметим, что Азербайджан ожидает завершения расследования (в Иране – ИФ), связанного с терактом»,- говорится в заявлении Гаджизаде.
По его словам, виновные и заказчики террористического акта должны быть привлечены к ответственности и наказаны самым суровым образом. «Азербайджанская сторона должна быть уверена, что имеются условия для безопасной работы посольства и Баку должны быть даны полные гарантии в этом вопросе», - добавил он.
Посольство Азербайджана в Иране прекратило деятельность в конце января 2023 года.
Р.Ахмедов
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