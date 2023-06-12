Магнус Карлсен примет участие в Кубке мира по шахматам в Баку

Первый номер в мировой шахматной табели о рангах Магнус Карлсен из Норвегии и Ян Непомнящий из России, побеждавший в двух последних турнирах претендентов, примут участие в Кубке мира по шахматам 2023 года в Баку, сообщили в понедельник в Международной федерации шахмат (FIDE).

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа.

Призовой фонд турнира, который пройдет по нокаут-системе, составит $2,5 млн. Финалисты Кубка мира и обладатель третьего места сыграют в турнире претендентов, победитель которого сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем из Китая.

Как отметили в FIDE, уже подтверждено участие в Кубке мира 146 из 206 шахматистов и 71 из 103 шахматисток в Кубке мира среди женщин.

Среди подтвержденных участников Кубка мира 2023 года также значатся входящие в первую десятку рейтинг-листа FIDE Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Уэсли Со (США), а также Максим Вашье-Лаграв (Франция) и азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов, ставший победителем Кубка мира 2019 года.

В Баку приедут чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая, занимающая второе место в рейтинг-листе FIDE Хампи Конеру из Индии, а также Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк, обладательница Кубка мира среди женщин 2021 года.

Р.Керимов