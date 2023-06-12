В Азербайджане за сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 881, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 2 случая.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 280 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 581 человек (0 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 20 человек.

За сутки медики провели 858 тестов на коронавирус против 651 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 632 тыс. 414 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова