В Азербайджане за сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 881, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 2 случая.
За 24 часа от COVID-19 никто не умер.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 280 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 581 человек (0 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 20 человек.
За сутки медики провели 858 тестов на коронавирус против 651 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 632 тыс. 414 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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