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Дальнее зарубежье 12.06.2023 18:06

Украина получит еще 5 систем Patriot к концу 2024г

Компания Raytheon Technologies, производитель систем противовоздушной обороны Patriot, планирует нарастить объемы производства до 12 ед. в год, пишет "Европейская правда" со ссылкой на исполнительного директора компании Грега Хейса.

В интервью The Wall Street Journal Хейс сообщил, что Raytheon Technologies планирует к концу следующего года поставить Украине еще пять систем. "Мы были потрясены его эффективностью", – сказал Хейс о Patriot.

Как сообщалось, Министерство обороны США в минувшую пятницу объявило о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Как сообщается на сайте Пентагона, этот пакет на общую сумму до $2,1 млрд включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, в том числе дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot.

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Тэги: УКРАИНА, ПВО, PATRIOT, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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