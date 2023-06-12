ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций Азербайджанской Армии на условной границе с Арменией.

"ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Заркенд Басаркечерского района с 13:35 до 14:35 12 июня подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Физулинского и Лачинского районов.

"Благодаря неотложным мерам со стороны ВС Азербайджана эти работы были немедленно прекращены", - заявили в Минобороны.

Н.Аббасова