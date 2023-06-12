Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8261 RUR   0.0206 GBR   2.1373 TRY   0.072

Цена на нефть

09.06 $/bbl +/- WTI 70.17 -1.12 Brent 74.79 -1.17

Оборона 12.06.2023 19:50

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций Азербайджанской Армии на условной границе с Арменией.

"ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Заркенд Басаркечерского района с 13:35 до 14:35 12 июня подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Физулинского и Лачинского районов.

"Благодаря неотложным мерам со стороны ВС Азербайджана эти работы были немедленно прекращены", - заявили в Минобороны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Договоренность о российском контроле транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном не достигнута - Григорян ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана Продлен срок ареста азербайджанского военнослужащего, удерживаемого в армянском плену Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана об обстреле армянских позиций В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле автомобиля с армянскими военнослужащими со стороны ВС Азербайджана В Баку призвали Ереван избегать провокационной риторики и выполнить взятые на себя обязательства Запланированная на 12 июня встреча в США глав МИД Армении и Азербайджана переносится по просьбе Баку - МИД Армении Пашинян заявляет о прогрессе, достигнутом рабочей группой по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе В ЕС ждут прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе Баку ждет от Еревана проявления политической воли для устранения разногласий по 3 трекам мирного договора - Байрамов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az