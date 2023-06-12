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12.06.2023 21:15

США хотят включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план реформы Совета Безопасности ООН. Одним из ее пунктов является добавление до шести постоянных мест в Совбезе без предоставления этим странам права вето, сообщает The Washington Post (WP).

Ведущие развивающиеся страны, включая Бразилию и Индию, давно добивались изменений в Совете Безопасности, поскольку он, по их мнению, не отражает интересы стран Африки, Азии и Латинской Америки. Поскольку реформа повлечет за собой изменения в уставе ООН, она потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза.

Инициатива, по мнению Вашингтона, должна восстановить доверие к Совбезу ООН. Президент США поддержал расширение числа постоянных членов Совбеза, в том числе для представителей африканских и латиноамериканских стран, на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности рассказал о дипломатических дискуссиях. Он сообщил, что Вашингтон пытается «сформировать некоторый консенсус по разумному, заслуживающему доверия предложению, которое могло бы провести реформу». «Любая реформа Совета Безопасности вполне может уменьшить вес Запада»,— прокомментировал инициативу дипломат ООН.

В состав Совбеза входят 15 государств-членов — пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генассамблеей ООН на двухлетний срок. Постоянными членами являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

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Тэги: США, ООН, СОВБЕЗ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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