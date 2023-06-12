Наследство бывшего премьера Италии Берлускони оценивается в 4 млрд евро

Наследство бывшего премьер-министра Италии и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони оценивается 4 млрд евро, пишет газета Corriere della Sera.

Он умер сегодня в возрасте 86 лет.

По данным издания, Берлускони принадлежит 61% акций медиагруппы Fininvest, которую он основал в 1978 году. Остальные доли компании принадлежат его детям. Газета La Repubblica оценивает рыночную стоимость акций Fininvest в €2,9 млрд. По подсчетам Corriere della Sera, господин Берлускони в последние годы получал от деятельности компании 170 тыс. евро в день.

Кроме того, бывшему итальянскому премьеру принадлежат несколько вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, Audi A17, яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник Principessa Vai Via. Также он владел футбольным клубом «Монца».

Газета La Repubblica, в свою очередь, уточняет, что в наследство входят инвестиции в некоторые цифровые компании, такие как Satispay и Soldo, а также три самолета и вертолет.