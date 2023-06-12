Наследство бывшего премьера Италии Берлускони оценивается в 4 млрд евро

Наследство бывшего премьер-министра Италии и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони оценивается 4 млрд евро, пишет газета Corriere della Sera.
Он умер сегодня в возрасте 86 лет.
По данным издания, Берлускони принадлежит 61% акций медиагруппы Fininvest, которую он основал в 1978 году. Остальные доли компании принадлежат его детям. Газета La Repubblica оценивает рыночную стоимость акций Fininvest в €2,9 млрд. По подсчетам Corriere della Sera, господин Берлускони в последние годы получал от деятельности компании 170 тыс. евро в день.
Кроме того, бывшему итальянскому премьеру принадлежат несколько вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, Audi A17, яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник Principessa Vai Via. Также он владел футбольным клубом «Монца».
Газета La Repubblica, в свою очередь, уточняет, что в наследство входят инвестиции в некоторые цифровые компании, такие как Satispay и Soldo, а также три самолета и вертолет.
Эрдоган прибыл в Азербайджан с государственным визитом
США хотят включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны
Азербайджанская компания построит 5-звездочный отель в Кыргызстане
Silk Way West Airlines увеличила в 2022г чистую прибыль на 2%
Власти Азербайджана ужесточают требования к перевозчикам пассажиров и грузов
В Азербайджане за сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19
Магнус Карлсен примет участие в Кубке мира по шахматам в Баку
Турпоток из Израиля в Азербайджан за 5 месяцев вырос в 1,7 раза
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
При поддержке Yelo Bank в UNEC состоялся форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС